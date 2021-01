Boutique Etcetera

Il était une fois, au Royaume du prêt à porter pour enfants, un magasin pas comme les autres, situé dans une charmante bourgade, Montigny-le-Tilleul.

Dans cet espace empli de magie et de doux sortilèges, vivait une dame au coeur généreux, la bonne fée Carmelina.

Soucieuse du bien-être de chaque enfant qui passait le pas de sa porte, elle s’empressait de lui trouver le style correspondant à ses voeux. Pirates, rockeurs, diablotins et princesses n’avaient aucun secret pour elle qui avait appris, avec ses propres petits loups, à exaucer les souhaits les plus fous.

Dès que la bonne fée Carmelina s’installa dans sa boutique, un jour de mars 2019, on raconte que le quartier ne fut plus tout à fait pareil. Les parents flânaient tranquillement et admiraient les collections originales présentées en vitrine. Ensuite, ils pénétraient dans cet univers si féérique où les accueillait chaleureusement la fée marraine Carmelina, toujours prête à les conseiller et à leur partager ses coups de coeur.

Le shopping n’était plus une corvée pour les enfants, impatients de découvrir des vêtements et chaussures conçus et confectionnés pour accompagner leurs jeux et leurs histoires. Il paraît même que la “cabane d’essayage” était devenue leur cachette préférée…

Franchissez vous aussi les portes de ce Royaume enchanteur où vous trouverez tout le prêt à porter pour enfants de 0 à 16 ans et les chaussures qui s’adaptent à tous les pieds galopins, des pointures 18 à 40.